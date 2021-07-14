Дебоширы набросились на мытищинца, заступившегося за девушку в маршрутке. Их задержали

В маршрутном автобусе № 314 в Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку. Их действия попали на камеру очевидцев. Полицейские их уже нашли и задержали. Об этом сообщила начальница пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«Полицейские установили личности и доставили в отдел полиции уроженцев Астраханской области, которые в рейсовом автобусе устроили драку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьей 213 „Хулиганство“», — сообщила Петрова.

Накануне одна пассажирка рассказала, что мужчина начал приставать к молодой незнакомой девушке, за которую после вступился другой пассажир. Пристающий не стал спускать с рук добрый поступок и вместе со своими друзьями начал нападать на защитника. Сначала они жестко его обматерили, а потом и вовсе начали бить.

Но на помощь к пострадавшему подошли два других пассажира, вместе они вытолкнули агрессивных молодых людей из салона. Все это время люди просили водителя высадить злоумышленников, от нескончаемого мата и криков в маршрутке даже начали плакать дети.