«Даже матом не ругался»: сын застреленной в Лисках женщины рассказал о предполагаемом убийце

Виктор Мирской, который подозревается в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Лисках, раньше был спокойным и неконфликтным человеком. Поверить в том, что он совершил расправу в селе, очень тяжело, рассказал «360» близкий родственник погибших.

По его словам, застреленная женщина была его матерью, а еще двое убитых приходились ему братом и племянником. Узнав о случившемся, мужчина приехал в село Волчанское, потому что не мог поверить в их смерть. Сам он уже давно постоянно проживает в Воронеже.

«В тихом омуте черти водятся, оказывается. Он (Виктор Мирской) жил с матерью. Она учительницей была. Нормальный адекватный человек. Даже матом не ругался», — поделился собеседник «360».

Мужчина добавил, что Мирской не был алкоголиком, иногда, правда, выпивал вино. Сейчас его дом находится в оцеплении, там работают следователи и полиция.

Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трех человек был задержан. Во время спецоперации он пытался оказаться сопротивление правоохранителям и был ранен в голову. Ему оказывается медицинская помощь. По месту жительства сотрудники СК проводят обыск. Расследование уголовного дела продолжается.