16 января 2024, 12:27
Давшая сыну наркотик жительница Кубани получила срок
Дававшая сыну наркотик жительница Кубани получила 12 лет колонии
Суд приговорил к 12 годам колонии общего режима жительницу Краснодарского края, которая дала наркотический препарат 11-летнему сыну и дочери своей подруги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«Суд признал ее виновной и назначил ей 12 лет колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.
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Суд установил, что 33-летняя фигурантка давала своему сыну средство, в состав которого входил мефедрон, под видом лекарства от зубной боли. Таким образом она пыталась склонить несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.
Кроме того, подсудимая давала наркотические препараты несовершеннолетней дочери подруги. В отношении женщины завели дело по статье «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».
Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ребенок осужденной в настоящее время находится у родственников под временной опекой.
В декабре правоохранители задержали 20-летнюю студентку в подозрении в перевозке 673 килограммов кокаина из Латинской Америки.
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