Кунин написал, что лично обращался к руководителям университета с требованием обратить внимание на поведения историка и разобраться в ситуации, однако к нему никто не прислушался.

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«Отвратительно то, что это не произошло, как гром среди ясного неба. Олег Соколов уже подавал признаки нетерпимости и невменяемости. В марте 2018 года я писал открытое обращение к директору Истфака СПбГУ, в котором просил разобраться в инциденте, когда Соколов при помощи своих поклонников выкинул с публичной лекции парня, который посмел его критиковать», — написал он на своей странице.

Юноша отметил, что в тот раз «конфликт спустили на тормозах». Об этом же ранее говорил «360» историк Евгений Понасенко. Речь идет о ситуации, когда один из студентов задал Соколову вопрос по поводу плагиата — в тот момент педагога обвиняли в присваивании тезисов Понасенко. Вместо ответа на вопрос, Соколов сказал выставить юношу из аудитории. Когда его начали выводить несколько человек, пиная и ударяя при этом, Соколов их подбадривал.

Кунин также отметил, что было еще одно происшествие с участием преподавателя. Одна из его студенток, которая состояла с ним в романтических отношениях, подала на Соколова заявление из-за периодических побоев.