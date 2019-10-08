«Давай попробуем, рискнем». Сестры Хачатурян показали, как убили отца в квартире

В соцсетях появилось видео с допросом сестер Хачатурян на месте убийства отца. Девушки рассказали, как решались на убийство и где в итоге напали.

«Сложно было решить [убить]. Я ему пока нарезала еду, потом мы сказали: „Ну давай попробуем, рискнем“», — рассказала Ангелина.

По ее словам, они с Марией попросили старшую сестру Крестину распылить отцу в лицо перцовый баллончик, но она стала уговаривать девушек отказаться от того, что они задумали. Несмотря на это, сестры зашли в комнату, где спал отец, и нанесли ему удары сзади.

«По-моему, я сразу нанесла два удара в шею. Потом Ангелина нанесла пару ударов молотком. Он сразу встал, резко прям подскочил, что-то говорил непонятное, типа ему надо умыться», — добавила Мария.

«Кто именно убил отца? — Я». Звонок сестры Хачатурян после убийства попал в Сеть Подробнее

Она также сообщила, что в момент нападения Крестина находилась в ванной, а потом могла перейти в спальню, где «приходила в себя». Ранее девушки рассказывали, что отец распылял им в лицо перцовые баллончики, и в этот раз Крестина от этого потеряла сознание.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. 27 июля 2018 года его тело нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, где жила вся семья. Девушки признались в расправе над родителем, но заявили, что на протяжении многих лет отец жестоко с ними обращался.