Дацик получил год тюрьмы за попытку уплыть в Эстонию

Националист Вячеслав Дацик попался пограничникам во время попытки добраться в Эстонию. Суд вынес обвинительный приговор, по которому мужчину ждет год тюрьмы.

«Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — привел «Интерфакс» слова матери националиста Светланы Дацик.

Она отметила, что обвинение просило суд лишить обвиняемого свободы на три года. В конце декабря 2019 года Сланцевский городской суд Ленинградской области отправил Дацика за решетку до конца февраля 2020-го.

Перед этим его супруга рассказала, что знакомый попросил Дацика помочь ему попасть в Эстонию. Мужчины решили переплыть реку Нарву на лодке, но в какой-то момент из-за сломавшегося весла их прибило к эстонскому берегу. В итоге Дацика вместе с приятелем задержали сотрудники пограничной службы. На мужчин завели дело о незаконном пересечении границы.

Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был участником боев без правил в супертяжелом весе. Он успел несколько раз побывать в колонии за грабежи и разбои. На свободе Дацик оказался в феврале 2019 года.