Важное 07 апреля 2023, 16:17 Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово» Член СПЧ Меркачева: обвиняемую по делу о теракте Трепову доставили в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Обвиняемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово», написала в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По ее словам, там девушка проведет весь период следствия.

«Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО „Лефортово“. Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда», — сообщила Ева Меркачева.

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Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге. По данным правоохранителей, Трепова вручила ему начиненную взрывчаткой статуэткой. В результате взрыва журналист погиб, более 40 человек получили ранения.

Басманный суд Москвы арестовал девушку на два месяца. Ей предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал прилюдно казнить Трепову, чтобы «взбодрить» россиян. По его мнению, с преступниками необходимо поступать их же методами.