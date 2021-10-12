Данные пользователей букмекерской конторы утекли в Сеть

В теневом интернете выставили на продажу данные почти 10 миллионов пользователей онлайн-казино и букмекерской конторы. Большая часть аккаунтов, находящихся под угрозой взлома, принадлежит россиянам, сообщил РБК.

Информацию о продаже огромной базы данных в теневом сегменте интернета обнаружила компания BI.ZONE, специализирующаяся на управлении цифровыми рисками. Жертвами утечки данных стали пользователи букмекерской конторы Pin-Up.bet — почти 10 миллионов человек, из них чуть менее восьми миллионов зарегистрированы на территории России. Также продаются данные людей из Великобритании, Турции, Азербайджана, Бразилии, США и Германии.

Всю информацию неизвестный предлагает приобрести за 10 тысяч долларов, причем оплату готов принять в криптовалюте. Покупателю базы предлагают информацию, содержащую адреса, телефоны, электронную почту пользователей, а также некоторые финансовые подробности, включая данные о предпочтениях в ставках.

«Автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 года. Для предотвращения вероятных последствий мы рекомендуем пользователям сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию, если это возможно», — посоветовал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В сентябре появилась информация о том, что данные волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения похитили. Росстат опроверг сообщения о хищении.