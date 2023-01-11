Криминал 11 января 2023, 15:48 Дальнобойщика задержали по подозрению в убийстве коллеги на стоянке в Бурятии

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В Бурятии ссора между двумя дальнобойщиками закончилась поножовщиной. В момент происшествия участники конфликта были пьяны. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.

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Ситуация произошла вечером 8 января на одной из стоянок в Северобайкальске. Водители большегрузов перед сном решили выпить. В какой-то момент между ними возник конфликт. Один из мужчин схватил нож и в порыве ярости ударил второго. Пострадавший получил серьезную травму, от которой погиб. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.