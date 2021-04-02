Дальнобойщика из Екатеринбурга заподозрили в попытке дать взятку полицейским. В его отношении возбудили уголовное дело, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по городу Сысерть.

Водителя остановили инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД. Подозреваемый предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности. «Гражданин попытался подкупить сотрудников ГИБДД, предложив им 15 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы они не составляли протокол об административном правонарушении», — уточнили следователи. Представители правоохранительных органов не стали брать деньги. Автолюбителя задержали.