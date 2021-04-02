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    02 апреля 2021, 13:28

    Дальнобойщика из Екатеринбурга заподозрили в попытке дать взятку полицейским

    Полина Петрова

    Дальнобойщика из Екатеринбурга заподозрили в попытке дать взятку полицейским. В его отношении возбудили уголовное дело, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по городу Сысерть.

    Дальнобойщика из Екатеринбурга заподозрили в попытке дать взятку полицейским

    Водителя остановили инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД. Подозреваемый предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности.

    «Гражданин попытался подкупить сотрудников ГИБДД, предложив им 15 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы они не составляли протокол об административном правонарушении», — уточнили следователи.

    Представители правоохранительных органов не стали брать деньги. Автолюбителя задержали.