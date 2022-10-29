Дальний родственник оказался причастен к убийству 12-летней девочки в Ростовской области | 360°

Криминал 29 октября 2022, 13:33 Дальний родственник оказался причастен к убийству 12-летней девочки в Ростовской области СК: к убийству 12-летней девочки в Ростовской области причастен ее дальний родственник РИА "Новости"

Читать 360tv в

Следователи установили личность человека, причастного к убийству 12-летней девочки в Ростовской области. Им оказался дальний родственник ребенка, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, между родственником и девочкой сначала произошла ссора, после чего ребенку нанесли телесные повреждения, от которых он скончался.

Реклама

В настоящее время сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Реклама

Девочку жестоко убили в одном из хуторов Усть-Донецкого района. Ее тело нашли на пустыре за магазином, где она покупала хлеб, уточнил kp.ru. До этого подростка искали в течение суток.

В день убийства ребенка успела снять камера видеонаблюдения, установленная на доме, где живет его семья, написало ИА Nation News. Ребенок вышел из подъезда один и отправился в соседнее село.

Мать погибшей в беседе с «360» рассказала, что дочери нужно было просто перейти через мост. Она с мужем начала искать девочку своими силами в тот же вечер, но поиски не дали результата, поэтому родители обратились в полицию.