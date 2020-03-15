Дальневосточная школьница избила подругу. И попросила снять это на камеру

Драку двух девочек во Владивостоке сняли на телефон. Об этом попросила зачинщица поединка. Делом занялись следователи.

Как рассказал представитель полиции, в дежурную часть поступило обращение жителя Владивостока с просьбой привлечь к ответственности школьницу, которая избила его дочь. В доказательство он представил то самое видео, рассказали в дальневосточной полиции. Слова представителя правоохранительных органов привело РИА «Новости».

«Выяснилось, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице. Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона», — рассказали в полиции.

Ролик был снят в школьной раздевалке. На нем девочки сначала оскорбляют свою жертву, после чего завязывается драка. Девушка покрупнее таскает за волосы школьницу и пинает ее. Потасовку постарался разнять мальчик, но все его попытки оказались безуспешны.

Затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее родителей составили административный протокол.