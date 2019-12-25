    25 декабря 2019, 15:17

    Дагестанского стрелка с «числом зверя» на госномере авто задержала охрана

    Ирина Нагайникова

    24 декабря в Санкт-Петербурге задержали водителя, несколько раз выстрелившего в сбитого им пешехода. «Царьград» сообщил новые подробности инцидента со ссылкой на очевидцев.

    Водителем Nissan Almera, сбившим пешехода на нерегулируемом переходе, оказался 23-летний уроженец Дагестана Мурад Гусейнов.

    Удар, полученный пострадавшим, оказался не смертельным, и мужчина стал подниматься на ноги, а также вступил в перепалку с водителем.

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    «Что и кто кому сказал, я не знаю, но у дагестанца глаза налились кровью. Он ударил второго человека в челюсть, началась драка», — рассказал один из очевидцев.

    В ходе драки Гусейнов выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в ноги и грудь сбитого пешехода. После, когда он сел в автомобиль и увидел, что пострадавший пытается обратиться за помощью, водитель намеренно сбил мужчину второй раз.

    Как стало известно, на место происшествия прибыла охрана из соседней многоэтажки. Охранники заблокировали автомобиль и оторвали госномер, чтобы злоумышленник не мог скрыться. Отмечается, что номер авто был «красивым»: с тремя шестерками.

    Далее развернулась настоящая погоня — водитель попытался скрыться во дворах, однако заехал в тупик и был задержан полицейскими.

    У мужчины изъяли пистолет с холостыми патронами. На Гусейнова завели уголовное дело об угрозе убийством.

    Пострадавший выжил, ему 21 год, имя не разглашается. В данный момент он находится в больнице.