Дагестанского стрелка с «числом зверя» на госномере авто задержала охрана

Водителем Nissan Almera, сбившим пешехода на нерегулируемом переходе, оказался 23-летний уроженец Дагестана Мурад Гусейнов.

Удар, полученный пострадавшим, оказался не смертельным, и мужчина стал подниматься на ноги, а также вступил в перепалку с водителем.

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«Что и кто кому сказал, я не знаю, но у дагестанца глаза налились кровью. Он ударил второго человека в челюсть, началась драка», — рассказал один из очевидцев.

В ходе драки Гусейнов выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в ноги и грудь сбитого пешехода. После, когда он сел в автомобиль и увидел, что пострадавший пытается обратиться за помощью, водитель намеренно сбил мужчину второй раз.

Как стало известно, на место происшествия прибыла охрана из соседней многоэтажки. Охранники заблокировали автомобиль и оторвали госномер, чтобы злоумышленник не мог скрыться. Отмечается, что номер авто был «красивым»: с тремя шестерками.

Далее развернулась настоящая погоня — водитель попытался скрыться во дворах, однако заехал в тупик и был задержан полицейскими.

У мужчины изъяли пистолет с холостыми патронами. На Гусейнова завели уголовное дело об угрозе убийством.

Пострадавший выжил, ему 21 год, имя не разглашается. В данный момент он находится в больнице.