Дагестанского чиновника арестовали на 2 месяца за вымогательство взятки

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами б и в части пятой статьи 290 УК РФ „Вымогательство взятки в крупном размере“, сроком на два месяца», — приводит агентство текст сообщения.

По версии следствия, после выполнения муниципальных контрактов между подрядчиком и управлением ЖКХ Махачкалы документы для перечисления более 38 миллионов рублей за работу направили в махачкалинский отдел №1 УФК России по Дагестану. Денег подрядчик не получил. Он обратился в региональное ведомство, где с него потребовали за перечисление 1% от суммы (380 тысяч рублей).

Сначала подрядчик отдал 100 тысяч и получил часть заработанных денег. 22 января 2021 года Ашаханова задержали с поличным в служебном кабинете после получения оставшихся 280 тысяч рублей.