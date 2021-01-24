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    24 января 2021, 17:06

    Дагестанского чиновника арестовали на 2 месяца за вымогательство взятки

    Андрей Иванов

    Заместителя начальника отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова отправили за решку на два месяца. Чиновника подозревают в вымогательстве крупной взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.
    Дагестанского чиновника арестовали на 2 месяца за вымогательство взятки

    «Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами б и в части пятой статьи 290 УК РФ „Вымогательство взятки в крупном размере“, сроком на два месяца», — приводит агентство текст сообщения.

    По версии следствия, после выполнения муниципальных контрактов между подрядчиком и управлением ЖКХ Махачкалы документы для перечисления более 38 миллионов рублей за работу направили в махачкалинский отдел №1 УФК России по Дагестану. Денег подрядчик не получил. Он обратился в региональное ведомство, где с него потребовали за перечисление 1% от суммы (380 тысяч рублей).

    Сначала подрядчик отдал 100 тысяч и получил часть заработанных денег. 22 января 2021 года Ашаханова задержали с поличным в служебном кабинете после получения оставшихся 280 тысяч рублей.