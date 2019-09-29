Дагестанский подросток вместе с друзьями убил пьющего отца

Россиянин убил женщину и ее детей по пути на вокзал Подробнее

Для исполнения плана подросток привлек двух своих друзей 17 и 18 лет. 22 сентября они напали на мужчину, ударив его металлической трубой по голове, а затем вывезли тело на грузовике и спрятали в лесу.

Всех троих подозреваемых задержали и допросили. Суд взял их под стражу.

Убийство произошло в поселке Загородный Кировского района Махачкалы.

По данным «РИА Дербент«, 16-летний подросток договорился совершить преступление с двумя друзьями — жителем Загородного и

соседнего поселения Семендер. За помощь он пообещал подельникам «вознаграждение в крупном размере».

В полицию обратилась сестра мужчины. Она сообщила, что он ушел из дома и не вернулся.