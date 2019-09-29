  • Дагестанский подросток вместе с друзьями убил пьющего отца

    29 сентября 2019, 02:36

    Кирилл Фролов

    В Дагестане 16-летний подросток арестован по подозрению в убийстве своего отца. Поводом, как считает следствие, послужило то, что мужчина злоупотреблял спиртным и часто ругал сына, сообщило в Facebook управление СК по республике.

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    Для исполнения плана подросток привлек двух своих друзей 17 и 18 лет. 22 сентября они напали на мужчину, ударив его металлической трубой по голове, а затем вывезли тело на грузовике и спрятали в лесу.

    Всех троих подозреваемых задержали и допросили. Суд взял их под стражу.

    Убийство произошло в поселке Загородный Кировского района Махачкалы.

    По данным «РИА Дербент«, 16-летний подросток договорился совершить преступление с двумя друзьями — жителем Загородного и

    соседнего поселения Семендер. За помощь он пообещал подельникам «вознаграждение в крупном размере».

    В полицию обратилась сестра мужчины. Она сообщила, что он ушел из дома и не вернулся.