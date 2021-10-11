Дагестанские школьники избили оператора, приехавшего на место смертельной драки

Ученики школы № 51 избили оператора РГВК «Дагестан» Гаджи Магомедова, который приехал для съемки места смертельной драки девятиклассников. Об этом телекомпания сообщила в своем Telegram-канале.

Журналисты заявили, что сейчас их коллега с многочисленными гематомами находится в больнице.

«На оператора РГВК „Дагестан“ совершено нападение. По предварительным данным, это были старшеклассники школы, где сегодня утром произошло жестокое убийство», — говорится в сообщении телеканала.

Дагестанские следователи завели уголовное дело после смерти девятиклассника школы № 51 Махачкалы. По данным ведомства, юноша стал участником драки с одноклассником, который нанес ему смертельное ножевое ранение. Пострадавший умер в больнице, куда его срочно госпитализировали.

Второго участника конфликта задержали сотрудники полиции. По словам школьника, нож он купил год назад и взялся за него в состоянии аффекта.

Расследование уголовного дела взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил главе республиканского главка сообщить о ходе проверки руководства школы, а также лиц, ответственных за безопасность учеников.