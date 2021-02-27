Дагестанка продала новорожденного за 800 тысяч рублей

Жительница Дагестана подозревается в продаже своего новорожденного ребенка. Заведено уголовное дело.

Об этом сообщило Следственное управление СК по региону. По их данным, женщина предложила знакомой купить ее ребенка за 800 тысяч рублей. Та согласилась, но потом обратилась в полицию.

В результате подозреваемая была задержана во время сделки. Сейчас идет расследование, которое взято под контроль прокуратурой региона. Устанавливаются все детали совершенного преступления. В дальнейшем женщину могут заключить под стражу.

Ранее семья в Индии решила продать 12-летнюю дочь своему соседу, который давно хотел жениться на девочке. Родители пошли на такую «сделку», чтобы оплатить лечение старшей 16-летней дочери.

Мужчина, которому продали ребенка, заплатил за него 10 тысяч рупий, хотя родители назначили цену в 25 тысяч рупий. После этого мужчина устроил свадьбу и отвез девочку к своим родственникам. Но соседи услышали крики и плач и решили вызвать полицию.

Стражи порядка допросили «молодожена» и завели на него дело. Индиец ранее уже был женат, но совместная жизнь не задалась, супруга ушла от него.