Дачу пенсионера ограбили в подмосковной Истре. В ней была техника на 1,65 млн

Пожилой житель Москвы лишился бытовой техники на сумму более 1,5 миллиона рублей. Неизвестный украл ее с дачи пенсионера, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Злоумышленнику, со слов пострадавшего, видимо, удалось подобрать ключи к входной двери двухэтажного дома в истринском поселке Первомайское. Сигнализации и системы видеонаблюдения в здании не было.

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Недолго думая, вор забрал предметы быта на общую сумму в 1,65 миллиона рублей. Приехавшая полиция сумела обнаружить следы автомобильных шин, обуви и отпечатки пальцев рук предполагаемого преступника.

На дачной территории правоохранители нашли и связку ключей, которыми воспользовался неизвестный.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, организованы оперативно-розыскные мероприятия.