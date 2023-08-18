18 августа 2023, 15:17
Дачника задержали в ХМАО за выращивание плантации опиумного мака
В ХМАО правоохранители задержали жителя Октябрьского района, который у себя на дачном участке выращивал плантацию опиумного мака. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По информации ведомства, на даче у мужчины обнаружили 2,5 тысячи опасных растений, а дома — пакеты с сушеным маком и шприцы.
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Во время допроса задержанный рассказал, что изготавливал наркотики для личного употребления. Следствие завело уголовное дело.
Наркотики
ХМАО
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