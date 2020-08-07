«Чуть меня не убил». Свидетель объяснил мат в сторону Ефремова после ДТП
На заседании адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил свидетеля Романа Шрамко объяснить свой мат в адрес Ефремова после ДТП. В свою очередь, адвокат актера Эльман Пашаев призвал коллегу «не позориться». Несмотря на возражения, суд разрешил мужчине высказаться.
«Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (еще одним свидетелем по делу — прим. ред.) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал», — привело РИА «Новости» слова Шрамко.
Сам свидетель сейчас находится в Железнодорожном районном суде Симферополя. В заседании по делу Ефремова он участвовал с помощью видеосвязи. Кроме того, мужчина рассказал суду, что видел нескольких людей, которые помогали Ефремову выбраться из машины после аварии.
Суд над актером начался 5 августа. Заседания будут проходить каждый день в Пресненском суде Москвы. Разбирательства с Михаилом Ефремовым начались после того, как 8 июня он влетел в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации от травм, а актера отправили под домашний арест.