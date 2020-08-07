«Чуть меня не убил». Свидетель объяснил мат в сторону Ефремова после ДТП

На суде выступил мужчина, который едва не попал в аварию, устроенную Михаилом Ефремовым. Во время слушаний он подтвердил, что обматерил актера после ДТП. Свои слова он объяснил тем, что его чуть не убили.

На заседании адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил свидетеля Романа Шрамко объяснить свой мат в адрес Ефремова после ДТП. В свою очередь, адвокат актера Эльман Пашаев призвал коллегу «не позориться». Несмотря на возражения, суд разрешил мужчине высказаться.

«Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (еще одним свидетелем по делу — прим. ред.) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал», — привело РИА «Новости» слова Шрамко.

Сам свидетель сейчас находится в Железнодорожном районном суде Симферополя. В заседании по делу Ефремова он участвовал с помощью видеосвязи. Кроме того, мужчина рассказал суду, что видел нескольких людей, которые помогали Ефремову выбраться из машины после аварии.

Суд над актером начался 5 августа. Заседания будут проходить каждый день в Пресненском суде Москвы. Разбирательства с Михаилом Ефремовым начались после того, как 8 июня он влетел в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации от травм, а актера отправили под домашний арест.