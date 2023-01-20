Эксклюзив 20 января 2023, 02:24 «Что-то не то с психикой». Отец убившей трех детей жительницы Екатеринбурга рассказал о поведении ее мужа Отец убившей трех детей в Екатеринбурге заподозрил шизофрению у ее мужа из-за поведения Телеканал «360»

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Жительница Екатеринбурга задушила троих детей, посчитав, что в них якобы вселились бесы. Ее отец в разговоре с «360» рассказал, что происходило за неделю до расправы. По словам мужчины, у мужа его дочери были проблемы с психикой.

Примерно за неделю до убийства зять пенсионера приехал к нему за детскими вещами, которые хранились в его доме.

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«Мне показалось странным, почему он их забирает. Я даже спросил, что, может, в гараж их отвезти. Но он мне ответил: „Нет, я к маме с папой отвезу“» — поделился мужчина.

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Он попросил мужа своей дочери помочь ему с перевозкой мебели. Они встретились на следующий день.

«Мне его поведение странным показалось. Он начал высказывать мне претензии. <…> Заявил: „Мне Бог сказал, что ты должен купить мне земельный участок“. Я подумал, что странные заявы идут», — отметил собеседник.

Через пять минут говорит: «Мне еще Бог сказал, что ты должен переписать все имущество на жену». Еще так с угрозой. Я спросил, почему, на что получил ответ: «Иначе дьяволу достанется». Я смотрю, что у него что-то с психикой не то.

По его словам, зять в итоге отказался ему помочь с мебелью и назвал шкафы гробами. Мужчина сделал ему замечание, когда тот закурил, а в ответ услышал крики, что он бес.

«Ударил меня прямо в лицо», — заявил пенсионер.

Мужчина подумал, что у зятя шизофрения и связался с его родителями, чтобы те показали его психиатру.

Мать убила троих детей в Екатеринбурге в декабре 2022 года. Она посчитала, что в них вселились бесы. Женщину уже задержали.