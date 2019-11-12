«Что-то не клеится»: автор петиции в защиту Соколова объяснил свой поступок

После ареста профессора Олега Соколова и его признания в убийстве в Сети появилась петиция в поддержку доцента СПбГУ. Ее автор и правозащитник Геннадий Макаров рассказал «360», почему решил разместить просьбу освободить подозреваемого.

По его словам, он не был лично знаком с Соколовым, но в течение последнего года наблюдал за конфликтом профессора и историка Евгения Понасенкова.

«Какое-то время я был на стороне Понасенкова и поддерживал его сторону. Он молодой, красивый, а профессор — старый уже, потрепанный. Когда это все случилось, я начал анализировать происходящие факты. Стоп, но здесь что-то не клеится. Кого боится Соколов и почему просит, чтобы его не отпустили под домашний арест, а отправили именно под стражу?» — задался вопросом Макаров.

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Он также напомнил, что у мужчины нашли травматический пистолет, что наталкивает на вывод об угрозах.

«Почему его довели до такого психологического состояния, что человек буквально не понимал, что он делает? Человеку 63 года, ранее не судимый, на хорошем счету. Он имеет ряд государственных наград, орденов — не только Российской Федерации, но и Франции. Почему-то он в 63 года стал вдруг на путь преступления», — продолжил юрист.

Макаров заверил, что преподаватель в последнее время постоянно находился под страхом и сильным эмоциональным давлением.

«Мне, как юристу и правозащитнику, кажется все фарсом. <…> Надо внимательно изучить все обстоятельства данного дела, которые начинались за год до убийства. Например, сейчас можно брать все распечатки с групп господина Понасенкова, где происходила травля доцента Соколова. Ему высказывались угрозы», — сказал он.

Правозащитник добавил, что на профессора давили не только в соцсетях, но и в реальной жизни. Преподаватель был «загнан в угол».

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«Были подключены не только СМИ против Соколова, вот эта травля в интернете. Но еще были суды, не менее трех судов было. Вы понимаете под каким давлением находился человек?» — отметил Макаров.

При этом юрист допустил, что арестованный действительно мог застрелить девушку, но существует более 20 квалификаций состава преступления «убийство». В каждом случае картину происходящего можно изменить на диаметрально противоположные события, что влияет на степень виновности.

«Я считаю, что статья должна быть максимально мягкая и самый низший порог наказания должен быть назначен. Думаю, не больше 2,5 года лишения свободы, <…> либо с отбыванием срока в колонии-поселении», — заключил он.

Ранее Макаров разместил на портале change.org петицию с просьбой освободить Соколова, который стал жертвой травли.

Суд Петербурга 11 ноября отправил доцента СПбГУ Олега Соколова на два месяца в СИЗО. Профессора задержали 9 ноября — он упал в реку с останками убитой Анастасии Ещенко. По словам мужчины, он пытался утопить труп своей возлюбленной, которую застрелил. Во время заседания историк признался в преступлении.