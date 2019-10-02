Поджигал трамваи и нападал на людей. Что известно об убийце кондуктора во Владивостоке

Жестоко расправившийся с кондуктором трамвая мужчина страдал от расстройства психики. Убийца раньше поджигал общественный транспорт, разбивал окна, а после преступления напал на еще одну женщину. Сейчас его допрашивают следователи.

Убитая арматурой женщина меньше года работала кондуктором во Владивостоке Подробнее

Как пишет РИА VladNews со ссылкой на источник, задержанный мужчина 25 сентября ехал в трамвае и после просьбы заплатить за проезд напал на водителя. Он уколол женщину шилом, которая обратилась за помощью к медикам. Тогда поймать злоумышленника не удалось.

Новое нападение произошло 1 октября. Преступник снова появился в трамвае, где подошел со спины к кондуктору и начал бить по голове арматурой. Женщина погибла от серьезных травм. Позже он пошел в депо и разбил окно, на шум вышла охранница и спросила, что он делает. В ответ на вопрос мужчина набросился на очередную жертву. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу.

Сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый мог страдать от психических расстройств.

«Мужчину бесили трамваи, он орал на них и поджигал несколько раз», — рассказал один из жителей Владивостока изданию «ПримаМедиа». Кроме того, он пытался спалить дом, когда ему привиделось убийство детей на втором этаже здания.