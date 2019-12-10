ЧОП обжалует решение суда о штрафе после стрельбы в колледже Благовещенска
«Решение суда будет оспариваться», — сказал он.
Суд оштрафовал ЧОП после стрельбы в колледже БлаговещенскаПодробнее
По словам Виталия, обвинение в Арбитражном суде Амурской области предъявляла прокуратура. При этом адвокат задавал сотруднику прокуратуры вопросы, на которые не получил ответов.
Он также отметил, что брат сейчас чувствует себя более-менее нормально, но у него есть проблемы со здоровьем.
«У него артрит, у него проблемы с ногами, ну, с опорно-двигательным аппаратом. Мы опасаемся за ухудшение его здоровья, связанное с этим заболеванием», — пояснил Виталий.
Заседание по делу генерального директора ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрющенко проходило 10 декабря. Как сообщила «360» пресс-секретарь областного Арбитражного суда Елена Горлова, просьба о привлечении к административной ответственности поступила от прокурора Благовещенска.
«Удовлетворены требования прокурора и решение вынесено о привлечении <…> 100 тысяч рублей штрафа „Сириусу-А“», — сказала Горлова.
Она добавила, что обвиняемые признали свою вину и не отказывались от нарушения лицензионных требований. При этом они просили изменить квалификацию дела. Прокуратура заявляла об особо тяжком преступлении.
Студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в здании 14 ноября, а затем покончил с собой. Он убил одного человека и ранил еще троих. После этого арестовали генерального директора ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрющенко и охранника Олега Ермолова.