Криминал 14 февраля 2023, 18:26 Члены ростовской «банды амазонок» получили максимальные сроки за убийства

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Членов «банды амазонок» из Ростовской области приговорили к срокам за убийства, покушения на убийства, ограбления и кражи. Суммарно злоумышленников осудили на 99 лет заключения. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу донской прокуратуры.

За время своей деятельности злоумышленники совершили семь убийств, три покушения на убийства, а также свыше 60 эпизодов краж и ограблений. От действий ОПГ пострадали порядка 100 человек.

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В результате организаторы банды получили по 25 лет заключения, а их сообщников приговорили к 24-м и 25-ти годам.

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