Криминал 03 апреля 2023, 21:16 Члены ОПГ в Свердловской области до смерти избили мужчину

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Члены криминальной группы избили двоих человек в городе Сысерти Свердловской области. Один из пострадавших погиб. Драка произошла в бильярдном зале. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по региону.

Злоумышленники сильно избили двоих мужчин 2 апреля. В результате один из них погиб. Другого доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. По предварительным данным, причина ссоры заключалась в межнациональном конфликте.