Члены ОПГ в Челябинске получили срок за убийство главаря

Шестерых жителей Челябинска, которые вошли в состав преступной группировки, приговорили к тюремному заключению за убийство своего главаря. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным источника в силовых структурах, группировка занималась грабежами тех, кто незаконно обналичивал деньги. Лидера они убили, потому что им не понравилось, как он делил награбленные деньги. В результате двое преступников согласились сотрудничать со следствием. Дело в их отношении выделено в отдельное производство. Еще один скончался во время следствия.

Подсудимые получили сроки от восьми лет и трех месяцев до 22 лет колонии строгого режима. Судебный процесс проходил с участием присяжных.