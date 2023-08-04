04 августа 2023, 16:41
Члены ОПГ из ХМАО пойдут под суд за похищение людей и вымогательство
Троих жителей Радужного (ХМАО) обвиняют в похищении человека, незаконном проникновении в его дом, а также вымогательстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры ХМАО.
Ситуация произошла в августе 2022 года. По версии следователей, члены группировки решили похитить местного жителя за вознаграждение.
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Они поймали мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и начали вымогать у него деньги. После злоумышленники отпустили пострадавшего при условии, что он передаст им средства.
Также в январе 2022 года двое членов ОПГ проникли в квартиру местного жителя, где избили его и похитили паспорт.
Преступления
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