Члены группировки автоугонщиков предстанут перед судом в Петербурге

Члены группировки угонщиков автомобилей предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. Создателем банды является многодетный отец-эзотерик, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.

«Участники преступного сообщества, созданного многодетным отцом-эзотериком, предстанут перед судом. ГСУ ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые на протяжении нескольких лет совершали хищения автомобилей», — процитировал сотрудников ведомства «Взгляд».

Полицейские рассказали, что подозреваемые перегоняли машины с перебитыми идентификационными номерами. Далее их разбирали на запчасти в других регионах страны. Следствие установило причастность сообщества к краже 22 иномарок. В целом ущерб составил более 10 миллионов рублей.