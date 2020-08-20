Члены банды «Калуга» получили сроки

Обвиняемых приговорили к пяти-19 годам лишения свободы. Их признали виновными в совершении разбойных нападений, вымогательствах, похищении и убийстве человека.

Банда орудовала в 2014–2018 годах. Их наиболее громкое преступление — убийство коммерсанта из казанского поселка Константиновка в 2017-м. Тогда двое злоумышленников расстреляли мужчину из травматических и самодельного пистолетов в подъезде его же дома. После убийства они забрали у него сумку с двумя миллионами рублей.

Членов группировки задержали весной 2018 года. Специалисты провели десятки различных экспертиз. Сотрудники СК нашли орудие убийства бизнесмена на дне реки Меша в Лаишевском районе республики.