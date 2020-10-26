Членство Дрожжиной в «Единой России» приостановят из-за дела о мошенничестве с имуществом Баталова

Актриса Наталья Дрожжина попала под уголовное дело о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. На время разбирательств в суде ее членство в партии «Единая Россия» приостановят.

«У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, „неприкасаемых“ здесь нет. И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде», — привело РИА «Новости» слова заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко.

Замсекретаря добавил, что вопрос об исключении человека из партии или восстановлении членства решается после объявления виновности или невиновности. По словам Ревенко, партийный билет не является индульгенцией, но подразумевает повышенную ответственность.

Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина 26 октября обвинили в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Следствие попросило суд арестовать их до 18 декабря. Ранее вдова и дочь актера заявили, что супруги обманом завладели деньгами и квартирами с помощью нотариальных доверенностей. Сейчас спорное имущество находится под арестом. Речь идет о доли в четырехкомнатной квартире, двух квартирах, мастерской актера и крупной сумме денег.