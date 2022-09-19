Членов семи ОПГ задержали в Бийске за год | 360°

Криминал 19 сентября 2022, 21:37 Поделиться Telegram

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Viber Членов семи ОПГ задержали в Бийске за год

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В Бийске состоялась пресс-конференция по антинаркотической деятельности. В течение 2022 года МУ МВД России «Бийское» зафиксировало 302 преступления, связанных с оборотом наркотических средств. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Наш Бийск».

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Сотрудникам полиции удалось задержать 27 человек, которые занимались сбытом. Они оказались замешанными в особо тяжких правонарушениях. При этом семь задержанных являлись участниками преступных группировок.

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