Членов причастной к убийствам ОПГ и ее главаря задержали в Орске и Подмосковье

Полиция задержала членов причастной к убийствам преступной группировки и ее главаря в Орске и Подмосковье. Об этом в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области сообщили ТАСС.

Согласно последним имеющимся у правоохранителей данным, участники ОПГ занимались также нелегальным бизнесом: незаконной продажей оружия, оборотом наркотиков, вымогательством и мошенничеством.

Их удалось задержать благодаря действиям оперативников — сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области, которые работали вместе с коллегами из других регионов и бойцами Росгвардии.

Ранее в Челябинске смогли найти и остановить ОПГ, занимавшуюся ограблениями ювелирных магазинов в течение нескольких месяцев. Общая сумма ущерба от их деяний составила больше двух миллионов рублей. Преступников задержала региональная полиция.