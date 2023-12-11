Криминал 11 декабря 2023, 12:40 Членов ОПГ задержали при попытке ввезти драгоценности на 23 млн рублей в Шереметьеве Пытавшегося ввезти драгоценности на 23 млн руб. мужчину задержали в Шереметьеве ФТС России

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В аэропорту Шереметьево задержали подозреваемого в контрабанде, у которого изъяли более 20 драгоценностей на 23 миллиона рублей. После этого сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) вышли на организатора поставок и ее сообщника, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным таможни, драгоценности обнаружили в багаже у пассажира, прилетевшего из Дубая. Там были серьги, кольца, браслеты и цепочки на общую сумму в 23 миллиона рублей.

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Эксперты установили, что изделия изготовили из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

Позже таможенники вышли на организатора поставок и ее сообщника. В их жилищах провели обыски и изъяли документы и электронные носители информации.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Двоих подозреваемых отправили под стражу, одного — под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее таможенные органы аэропорта Домодедово пресекли попытку контрабанды драгоценностей Cartier на сумму в 5,5 миллиона рублей. Ценные украшения обнаружили при досмотре у 40-летнего россиянина, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов.