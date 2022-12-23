Криминал 23 декабря 2022, 23:33 Членов ОПГ приговорили к заключению за серию краж в Санкт-Петербурге

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Суд Санкт-Петербурга приговорил к заключению членов ОПГ, которые занимались угоном автомобилей. В течение трех месяцев 2018 года они похитили 15 машин. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб в 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следователей, четверо мужчин и одна женщина похитили 15 машин Kia Rio, Hyundai Solaris и Mitsubishi ASX. Преступления они совершали в период с 21 мая 2018 по 13 августа 2018 года.

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Угонщики вскрывали транспортные средства и отключали у них сигнализации. Злоумышленников приговорили к заключениям сроком от двух до восьми лет.

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