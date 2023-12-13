13 декабря 2023, 13:06
Членов ОПГ будут судить в ХМАО за кражу труб на 10 миллионов рублей
В Нижневартовске будут судить трех членов ОПГ за кражу труб на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.
Обвиняемые представлялись представителями подрядчика, показывали поддельные документы и проезжали на территорию АО «Самотлорнефтегаз». Они смогли вывезти трубы, но попались, когда пытались их продать.
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Всех троих задержали и возбудили уголовное дело. Суд рассмотрит его в ближайшее время.
Уголовное дело
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