Криминал 04 сентября 2023, 23:55 Членов китайской ОПГ в Петербурге отправили в колонию Суд в Петербурге приговорил к заключению членов китайской ОПГ unsplash.com

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Петербургский городской суд вынес приговор по делу о вымогательствах и похищениях, которые вменяли иностранцам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По данным «Коммерсанта», речь идет о членах китайской ОПГ.

Шестеро иностранцев признаны виновными в совершении преступлений в отношении своих соотечественников. Члены организованной преступной группы похищали проживающих в Северной столице граждан КНР, а также вымогали у них деньги. Фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от двух до пяти лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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«В Санкт-Петербурге шесть иностранных граждан признаны виновными в совершении ряда преступлений в отношении своих соотечественников», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, осужденные караулили своих соотечественников, обучавшихся в петербургских вузах. Под предлогом возвращения вымышленного долга китайцев избивали, грабили и похищали.

В августе 2023 года в Мособлсуд передали материалы уголовного дела о бандитизме и других преступлениях, в которых обвинили трех членов группировки «Северские».