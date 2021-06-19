Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю проверят в причастности к еще одному преступлению. Краснодарский Следственный комитет подозревает, что они связаны с убийством главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, которого застрелили в 2002 году.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Признательные показания, послужившие основанием для возобновления расследования, дал Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Он сообщил следователям, что за убийством стоит Сергей Цапок и семья Вячеслава Цеповяза», — отметил источник.

Он уточнил, что Алексеев рассказал про иерархию в группировке «Цапков». На ведущих ролях там были Цеповяз, его жена и ее брат Иван Стришний, которые являются создателями разных преступных схем.

Вова Беспредел также отметил, что награбленные деньги на чужой банковский счет клал Сергей Цапок — так он отводил от себя подозрение правоохранителей. Когда средства поступали на депозит, Цеповяз аккумулировал их на предприятии «Слава Кубани», а его жена вкладывала средства в химчистки. При этом большую часть денег выводили за границу и вкладывали в недвижимость.

По данным источника, Бориса Москвича решили убить за отказ сотрудничать с бандой. Он начал угрожать, что организует проверки связанных с «Цапками» предприятий, в том числе со стороны силовиков. Исполнителем убийства стал Виталий Иванов по кличке «Витамин» — киллер банды.

Банда Сергея Цапка стоит за убийством 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории страны.