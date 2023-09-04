Важное 04 сентября 2023, 12:13 Члена украинского нацбата задержали под Херсоном УФСБ: в Херсонской области задержали члена украинского нацбата РИА «Новости»

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В Херсонской области задержали 50-летнего представителя украинского националистического батальона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Уточняется, что задержанный возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей энергетическую и водную блокаду Крыма.

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По предварительным данным, в 2014 году житель Геническа добровольно вступил в «Крымско-татарский батальон имени

Украинец возглавлял ячейку организации «Меджлис крымско-татарского народа»**.​​​​​

Также ФСБ России сообщила о задержании 55-летнего украинца, собиравшего самодельную взрывчатку для диверсионно-террористической группы, которая действовала на территории Запорожской области по заданию ГУР Минобороны Украины. Мужчина передал группе несколько взрывных устройств, которые потом использовались при совершении терактов в отношении полицейских и администрации региона. Гражданину Украины предъявили обвинение в подготовке к террористическому акту (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

*Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана признан террористической организацией и запрещен в России.

**"Меджлис крымско-татарского народа» — запрещенная в России экстремистская организация.