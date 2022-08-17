Члена оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали за взятку

Японская полиция арестовала 78-летнего члена оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его заподозрили в получении взятки от производителя одежды, сообщил ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Прокуратура Токио предъявила ему обвинение в получении взятки на сумму в несколько десятков миллионов иен от владельцев бренда Aoki. Именно этот производитель одежды впоследствии стал официальным спонсором Олимпийских игр.

Летние Олимпийские игры 2020 года прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, их перенесли из-за пандемии. В медальном зачете российские спортсмены заняли пятое место, по количеству наград — третье. В копилке сборной — 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Спортсмены выступили без государственного флага и гимна.

В Японии продолжается другое громкое расследование, по делу об убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Предполагаемого преступника, 41-летнего Тэцуя Ямагами, арестовали до 29 ноября. Он выстрелил в политика во время публичного выступления в городе Нара.