Криминал 16 ноября 2022, 10:15 Члена международной террористической организации задержали в Екатеринурге ФСБ Свердловской области задержала террориста «Хайят Тахрир аш-Шам» в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержали выходца из Центральной Азии — сторонника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области.

Задержание 22-летнего иностранца произошло в декабре 2021 года в результате спецоперации, проходившей на территории Свердловской области. Задержанный сам обучался у террористов и вербовал новых сторонников среди жителей региона через интернет. Террористическую деятельность они должны были осуществлять в Сирии.

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Подозреваемого обвинили по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Центральный окружной военный суд признал его виновным. Ему дали 16 лет исправительной колонии строгого режима.

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На прошлой неделе на Алтае ФСБ задержала иностранца — вербовщика террористической организации «Исламское государство»**. Молодой человек 2000 года рождения пытался уговорить своего знакомого уехать из страны, чтобы стать террористом.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — международная террористическая организация, запрещена в России.

** «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.