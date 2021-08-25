Члена якудза осудили на смертельную казнь в Японии

Окружной суд префектуры Фукуока в Японии приговорил 74-летнего лидера преступного синдиката Номора Сатору к смертной казни. Мужчину ждет повешение. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

Кроме того, суд состоялся над его сообщником Фумио Таноуэ. Его ждет пожизненное заключение. Мужчины являлись организаторами четырех убийств.

«Я просил справедливого приговора. Но это совершенно несправедливо. Вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь», — сказал подсудимый суду в своем последнем слове.