19 декабря 2023, 12:42
Члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане
ФСБ в Дагестане задержала члена банд Басаева и Хаттаба
Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане члена бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые приняли участие в вооруженном нападении на Новолакский район в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители сформировали доказательную базу участия в этом преступлении жителя республики Ибрагима Магомедова, который не понес уголовное наказание.
Реклама
Совместно с представителями МВД по Дагестану силовики задержали фигуранта 1973 года рождения в силе Новосаситли Хасавюртовского района. Ему предъявят обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Вооруженный мятеж» и «Бандитизм».
В пресс-службе подчеркнули, что мероприятия по установлению избежавших уголовной ответственности участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.
В апреле участника боестолкновений между военнослужащими и вооруженными бандами задержали в Карачаево-Черкессии.
Дагестан
ФСБ
Реклама
Реклама