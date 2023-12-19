Криминал 19 декабря 2023, 12:42 Члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане ФСБ в Дагестане задержала члена банд Басаева и Хаттаба

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Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане члена бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые приняли участие в вооруженном нападении на Новолакский район в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители сформировали доказательную базу участия в этом преступлении жителя республики Ибрагима Магомедова, который не понес уголовное наказание.

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Совместно с представителями МВД по Дагестану силовики задержали фигуранта 1973 года рождения в силе Новосаситли Хасавюртовского района. Ему предъявят обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Вооруженный мятеж» и «Бандитизм».

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятия по установлению избежавших уголовной ответственности участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.

В апреле участника боестолкновений между военнослужащими и вооруженными бандами задержали в Карачаево-Черкессии.