Читинец похитил автомобиль родственника

Житель Читы похитил автомобиль своего родственника, когда тот находился на вахте. В результате следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже авто. Следователи установили, что иномарка Toyota Hiace долгое время находилась во дворе дома, расположенного в селе Ононского района. Подозрения пали на ранее судимого родственника потерпевшего.

Следователи установили, что мужчина угнал незапертую машину и уехал на ней в Читу. В городе мужчина обменял автомобиль на новый.

Украденный автомобиль вернули владельцу. Против угонщика возбудили уголовное дело о краже.