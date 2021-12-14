Читинец больше полугода издевался над собственной матерью

45-летний житель Читы на протяжении семи месяцев избивал свою больную 72-летнюю мать. Об этом сообщил «Царьград».

Ранее злоумышленник уже находился под стражей за аналогичный проступок. Из-заключения он вышел в октябре 2020 года и продолжил истязаться от родственницей.

«Обвиняемый наносил женщине удары руками по голове и лицу, сопровождая расправу грубой нецензурной бранью, унижая честь и достоинство престарелой женщины, угрожая женщине убийством и требуя от нее покончить с собой», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Против мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Уголовное дело направлено в суд.