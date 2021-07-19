Число жертв при взрыве в гостинице в Геленджике выросло до двух

Число жертв взрыва газа в гостинице в Геленджике возросло до двух. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Взрыв газа в гостинице Геленджика произошел утром 13 июля. В результате случившегося внутренние конструкции и остекление на первом этаже оказались повреждены. Из отеля эвакуировали 50 человек. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

На следующий день после произошедшего на нескольких улицах вблизи пострадавшей гостиницы ввели режим ЧС. Там провели аварийно-восстановительное работы.

Следственный комитет открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как продавщица включила свет в магазине на первом этаже гостиницы. Женщина осталась жива, но получила травмы. Предположительно, утечка газа случилась из-за износа инженерных сетей.