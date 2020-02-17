Число секс-преступлений против детей выросло на 20%

С 2016 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков выросло на 20%. По данным Генпрокуратиры РФ, на одну жертву все чаще приходится сразу несколько преступлений. Эксперты связывают эти цифры с распространением соцсетей и мессенджеров.

Об этом со ссылкой на информацию российской Генпрокуратуры сообщила газета «Известия». Специалисты считают, что отчасти увеличение случаев связано с быстрым развитием соцсетей и мессенджеров, которыми пользуются злоумышленники для развращения несовершеннолетних жертв. Число прецедентов выросло до 14,8 тысяч подобных преступлений, на 19,3% по сравнению с 2016 годом.

Число пострадавших выросло на 0,8%, что позволяет делать вывод, что в отношении каждого несовершеннолетнего совершено несколько преступлений. В 2019 году этот показатель составлял 1,3 дела.

Адвокат Виктория Данильченко из аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте России заявила, что педофилы все чаще находят своих жертв в Сети. Определенную роль играет и деградация самих несовершеннолетних.

«Для многих подростков становится обыденной ситуация, когда они могут отправить свои интимные фото либо вступить в половую связь со взрослыми за вознаграждение. Например, за обещание после этого получить последнюю модель телефона», — сообщила адвокат.

Но чаще всего насилие, в том числе, сексуальное, происходит в семье. Этим можно объяснить увеличение числа преступлений против одного ребенка, ведь злодеяния совершаются годами.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что большую часть таких преступлений можно предотвратить, если окружающие будут бдительны.

«Можно говорить о необходимости пересмотра наказаний — видимо, они недостаточно предупреждают такого рода преступления. Обсуждать эту тему довольно сложно, поскольку есть сильное противодействие со стороны людей, считающих, что во внутренние дела семей лезть не стоит», — посетовал сенатор.

На днях в поликлинику на северо-западе Москвы пришли брат и сестра. Они заявили, что их постоянно бьет отец. У девочки было диагностировано сотрясение мозга, у мальчика — найдены синяки. Их отец все отрицает. По его словам, конфликт произошел из-за отключенного интернета.