Число россиян, получивших обе дозы вакцины от ковида, выросло в полтора раза

Число вакцинировавшихся россиян увеличилось с начала марта почти в полтора раза. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные региональных оперативных штабов.

Почти месяц назад число россиян, получивших хотя бы одну дозу препарата, достигало 4,72 миллиона человек. А это 3,22% от населения страны. В апреле показатель увеличился до 4,74%, то есть 6,93 миллиона граждан.

Больше всего вакцинировавшихся числится на Чукотке (7,27% населения региона). Далее идут Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%). А меньше всего привившихся в республиках Северного Кавказа и Удмуртии: там доля составляет от 0,97% в Дагестане до 3% в Ингушетии.

В марте темпы вакцинации возросли в автономных округах и регионах Центральной России, особенно в Ивановской и Липецкой областях. А на юге страны пока относительно малая доля жителей получила хотя бы одну дозу вакцины: в Адыгее и Ростовской области по 3,18%, в Волгоградской области — 3,14%.

В столице один укол получили почти миллион горожан, в Московской области — 545 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 368.

Массовая вакцинация в России стартовала в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. Первую из них — «Спутник V» — разработал Центр имени Гамалеи. Вторую — «ЭпиВакКорона» — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на базе пептидных антигенов. Третий медицинский препарат — цельновирионный «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Привитым «ЭпиВакКороной» понадобятся специальные тесты, поскольку некоторые обычные тест-системы не определяют антитела к коронавирусу.