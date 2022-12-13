Криминал 13 декабря 2022, 12:16 Число предотвращенных терактов в России выросло в 2022 году НАК: спецслужбы России предотвратили 123 террористических преступления с начала года РИА «Новости»

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Сотрудники силовых структур России с начала года предотвратили 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Также за год в России раскрыли и пресекли деятельность 68 ячеек различных организаций террористического характера.

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«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций», — говорится в заявлении ведомства.

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При попытке проникновения в Россию спецслужбы за год задержали более 400 украинских националистов и лиц, причастных к военным преступлениям. Кроме того, в страну не пустили 1026 человек, причастных к террористической деятельности.

Силовики выявили свыше 2,5 тысячи случаев фактов незаконной реализации оружия и прекратили деятельность более 50 мастерских по производству огнестрельных средств поражения, а также деятельность 74 групп подпольных оружейников.

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подчеркнул, что количество террористических проявлений в стране за год выросло. Он связал это с активизацией украинских спецслужб.

Глава ФСБ подчеркнул, что чаще всего носящие террористические проявления случаи пресекали в приграничных районах Центрального и Южного федеральных округов.