Число пострадавших от взрыва в Ставрополье выросло до 15 человек

До 15 человек выросло число пострадавших из-за срабатывания взрывного устройства, которое бросил на Ставрополье через забор мужчина к отмечавшим день рождения соседям.

В местном управлении МВД заявили, что причиной инцидента стал бытовой конфликт. Telegram-канал 112 сообщил, что мужчине не понравилось слишком шумное застолье. Эти сведения подтвердили в Следственном комитете.

Как стало известно РБК, личность злоумышленника уже установлена, он задержан. На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следственное управление СК по Ставрополью сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом. На место происшествия направлены следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что на праздник собрались 18 человек. Из числа раненных в тяжелом состоянии находятся трое.